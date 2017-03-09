Копенгаген, 9 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Члены комитета по международным делам парламента Дании прибыли в Россию, чтобы обсудить с российскими коллегами перспективы сотрудничества в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 марта, в пресс-службе парламента Дании.

Р. Ершов Каменистый берег Земли Георга, ЗФИ

Накануне, 8 марта, в российском приграничном Никеле у датских парламентариев была назначена встреча с представителями экологической организации «Беллона». В Мурманске сегодня, 9 марта, с делегатами встретятся заместители губернатора Роман Дурягин и Алексей Тюкавин, планируется обсудить перспективы сотрудничества Мурманской области и регионов Дании.

В рамках визита запланировано также встреча с руководством Северного флота и посещение Мурманского арктического центра, САФУ им. Ломоносова, где делегаты пообщаются с ректором и студентами.

В Москве 10 марта датские парламентарии встретятся со спецпредставителем президента по вопросам окружающей среды, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, посетят Российский Совет по международным делам. Визит завершится встречей с членами комитета по международным делам Госдумы, а также с главой госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрием Рогозиным.

Отметим, «арктическая» командировка датских депутатов началась 6 марта: делегация успела уже посетить Осло, где встретилась в том числе с министром обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, а также Киркенес.

Как сообщают в пресс-службе, датскую сторону интересует, как реализовывается арктическая политика соседних государств и какие общие вызовы, на их взгляд, стоят сегодня перед пятью странами региона. Во время встречи с российскими и норвежскими коллегами датские парламентарии хотели бы обсудить перспективы использования новых судоходных маршрутов в Арктике, то, как рост траффика в регионе повлияет на гражданское судоходство и работу военных и какое окажет воздействие на окружающую среду. Кроме того, парламентарии намерены получить представление о том, как развивается внешне‑ и внутриполитическая ситуация в России и Норвегии.