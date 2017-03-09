Пекин, 9 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает ослаблять национальную валюту. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 9 марта паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составляет 6,9125. Таким образом, главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту еще на 93 базисных пункта, что составляет 0,13%.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс валют

Согласно официальной позиции Пекина, очередное ослабление юаня, зафиксированное в первой половине марта, вызвано исключительно внешними факторами.

В частности, удешевление юаня могло быть вызвано валютной деятельностью третьих стран, пишет «Синьхуа».

За последние 15 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару более чем на 4%.

Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 7 марта 2017 г. паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8957 юаня за доллар.