Краснодар, 9 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» просит своих болельщиков не идти на поводу у спекулянтов, наживающихся на любителях футбола. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 9 марта, накануне матча 1/8 финала Лиги Европы, который «горожане» сыграют с «Сельтой» на сайте ФК «Краснодар» появилось обращение к уважаемым фанатам.

Fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Сельта»

«Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу», — говорится в сообщении.

Своих болельщиков черно-зеленые убедительно просят не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар».

Добавим, что на одной из частных досок объявлений билеты на матч с «Сельтой» в зависимости от сектора предлагались по цене от 850 до 2 тыс. 990 рублей. Причем продавцы заверяют, готовы подобрать самые лучшие места на стадионе в том числе, и в VIP-зоне. Билеты даже можно заказать с доставкой на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать испанскую «Сельту» на своем поле ФК «Краснодар» в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017 будет 16 марта. А первая встреча двух команд пройдет уже сегодня, 9 марта, в испанском городе Виго на стадионе «Балаидос», смещающем почти 32 тыс. зрителей.

Добавим, что «Краснодар» и «Сельта» никогда ранее не встречались. В предыдущих восьми встречах текущего розыгрыша Лиги Европы УЕФА испанцы забили 12 мячей.

«Сельта» — типично испанская команда, сильная своей позиционной атакой. Игроки ее прекрасно оснащены технично, и любой из них может доставить неприятности нашей обороне. То, что в предыдущей встрече «Сельта» проиграла «Барселоне» 0:5 ничего не значит. Уверен, что на еврокубковое сражение с нами соперники настроятся самым серьезным образом и постараются перед своими болельщиками реабилитироваться за это крупное поражение», — прокомментировал предстоящий матч полузащитник ФК «Краснодар» Илья Жигулев.