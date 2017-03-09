Пекин, 9 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро, по состоянию на февраль 2017 г. индекс потребительских цен (СРI) — главный показатель уровня инфляции — составил 0,8% в годовом эквиваленте.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

По итогам первых двух месяцев инфляция остановилась на уровне 1,7%, как и прогнозировалось ранее. В опубликованном докладе подчеркивается, что цены на продовольственные и потребительские товары снизились на 4,3% и 0,3%, соотвественно, пишет «Сина синьвэнь».

На фоне снижения стоимости продовольственных товаров, товары и услуги непродовольственного сектора подорожали на 2,2% и 2,4%.

По данным авторитетного китайского издания SCMP, рост инфляции ожидался по всем наиболее развитым ключевым экономикам, исключая, начиная с середины 2016 г. в связи с оздоровлением в сфере глобального производства.

В 2016 г. китайская экономика побила очередной антирекорд: зарегистрированные темпы роста ВВП стали самыми низкими за последние 25 лет.

Главной причиной замедления национальной экономики Китая эксперты называют экономические реформы, начатые около года назад. В целях перестроения китайской экономики происходит резкое сокращение производственных мощностей, что в свою очередь сказывается на темпах роста ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, общий экспорт Китайской Народной Республики в феврале этого года сократился на 1,3% по сравнению с февралем 2016 года, а импорт вырос на 38,1%.