Москва, 9 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» подготовила итоговый экологический рейтинг регионов страны за минувший год. При составлении списка эксперты анализировали такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Так, в десятку самых экологически чистых регионов страны вошли: Тамбовская, Ульяновская, Белгородская, Тюменская области, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.

Самая тяжелая экологическая обстановка отмечается в Челябинской, Свердловской, Тверской, Оренбургской, Курганской, Иркутской области, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.

Отмечается, что в Топ-10 наиболее загрязненных регионов страны также попали Ленинградская и Московская области.

«Подмосковье, к слову, потеряло сразу две позиции по сравнению с осенью (2016 г) и теперь находится на 82-м месте из 85 регионов», — говорится в сообщении.

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