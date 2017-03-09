Вашингтон, 9 марта, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Государственный департамент США уверен в том, что Москва нарушает обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил журналистам в Вашингтоне исполняющий обязанности главы пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер накануне, 8 марта.

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«Мы считаем, что РФ нарушает свои обязательства в рамках ДРСМД», — заявил Тонер.

Тонер, комментируя заявление заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США Пола Сельвы о якобы имевших место нарушениях ДРСМД, сказал, что смысл претензий Соединённых Штатов к России был изложен вполне ясно.

«Мы изложили это», — сказал дипломат.

При этом Тонер отметил, что не уверен, доносил ли эту позицию лично госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Но во время других встреч официальные лица США свою обеспокоенность «российскими нарушениями договора» излагали чётко.

Тонер отметил, что о нарушениях, которые «продолжает допускать РФ», говорится в докладе американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сельва обвинил Москву в нарушении ДРСМД. По его словам, Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования, чем нарушила договор.

Он отметил, что Москве это было нужно, чтобы «создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО».

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