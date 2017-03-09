Владивосток, 9 марта, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Субсидию в размере 100 млн рублей заложили в казне Приморского края на 2017 год, чтобы построить автомобильные дороги к земельным участкам многодетных, которые выделяются им в рамках указа президента РФ Владимира Путина. К настоящему моменту работа уже начата во Владивостоке и Уссурийске. Такое заявление сделал директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Проектная документация разработана во Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Лучегорске, и других населённых пунктах. Непосредственно строительство начато во Владивостоке и Уссурийске», — обозначил Александр Швора.

По словам директора профильного департамента, работа по обеспечению земельных участков многодетных инфраструктурой во Владивостоке ведётся недостаточно активно. Перед городом поставили задачу в 2017 году построить максимальный объём дорог к участкам, которые были предоставлены семьям с тремя и более детьми включительно по 2015 год.

«Работу город ведёт, мы ежемесячно проводим совещания, — добавил Швора. — Вопрос находится на контроле у губернатора Владимира Миклушевского и первого вице-губернатора Василия Усольцева».

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева в недавней беседе с корреспондентом редакции заявила, что в 6 муниципалитетах Приморья обеспеченность земельными участками составляет ниже 80%.

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В Артёме 196 многодетных семей не получили участки, во Владивостоке — 1 694 семьи, в Надеждинском районе — 102 семьи, в Пожарском районе — 19 семей, в Хасанском районе — 51 семья, в Яковлевском районе — 8 семей.

«О закрытии очереди остаётся пока только мечтать», — таким образом Медведева прокомментировала обстановку во Владивостокском городском округе.