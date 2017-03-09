Вашингтон, 9 марта, 2017, 05:50 — ИА Регнум. В среду, 8 марта, палата представителей США приняла решение о запрете на сотрудничество между Пентагоном и «Рособоронэкспортом». В целом на заседании был принят проект бюджета оборонного ведомства США в 2017 году. Об этом сообщается на сайте палаты.

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Отмечается, что никакие из утвержденных средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Этот запрет, как говорится в документе, будет действовать, пока российская компания не перестанет поставлять летальное военное оборудование правительству Сирии, а также пока «российские военные не покинут Крым».

За соответствующий проект проголосовал 371 конгрессмен. Против выступили всего 48 человека. Согласно принятому проекту бюджета, до конца текущего года Пентагон получит в общей сложности $578 млрд.

Между тем глава американского военного ведомства может попытаться изменить ситуацию. Для этого должны пройти консультации с государственным секретарем и директором национальной разведки. Они должны прийти к выводу, что такое сотрудничество соответствует интересам Вашингтона.

Кроме того, чтобы изменить установку, принятую палатой представителей США. Глава Пентагона должен будет убедить в необходимости сотрудничества с «Рособоронэкспортом» профильные комитеты конгресса.

Напомним, что в начале сентября 2015 года американская сторона ввела санкции против «Рособоронэкспорта». Так, государственным учреждениям США запрещалось закупать какие-либо товары или услуги российского концерна. Позднее, почти через год, в ограничительные меры были внесены оговорки. Например, разрешалось закупать определенные товары или услуги с разрешения госсекретаря.

В декабре 2016 года эти санкции вновь были смягчены. Речь идет о закупке приборов, необходимых для соблюдения Договора по открытому небу.