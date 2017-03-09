Вашингтон, 9 марта, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Количество нелегальных переходов через мексикано-американскую границу за первый полный месяц работы президента США Дональда Трампа сократилось на 40%. Об этом в среду, 8 марта, сообщает CNN со ссылкой на заявление руководителя министерства национальной безопасности США Джона Келли.

Swifty.com Неудачная попытка пересечь Американо-мексиканскую границу. Американо-мексиканская стена

Согласно данным, полученным таможенно-пограничной службой США за январь-февраль 2017 года, количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 40%. И это несмотря на то, что обычно в февраля отмечается 10−20% увеличение числа незаконных мигрантов по сравнению с предыдущим месяцем.

В феврале на границе было задержано 18 762 человека, а в предыдуший месяц через нее перешли 31 578 человек.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января. Одной из главных тезисов предвыборной компании республиканца стало обещание остановить нелегальную иммиграцию. В числе прочего Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой.