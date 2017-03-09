Вашингтон, 9 марта, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не обратился к женщинам по поводу Международного женского дня на официальном сайте Белого дома, нарушив тем самым традицию США. Обычно в подобном обращении публикуются, помимо самих поздравлений, еще и инициативы насчет образования для представительниц прекрасной половины человечества и гендерного равноправия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно принятой шесть лет назад норме о праздновании 8 Марта, главе государства рекомендуется выступать с обращением по поводу этого праздника. Однако в этом, 2017 году такого обращения на портале администрации Трампа нет.

В то же время ранее американский лидер поздравил женщин с 8 Марта в своем микроблоге в Twitter. В своем сообщении он написал:

«Я испытываю огромное уважение к женщинам и тому множеству ролей, что они исполняют, которые являются необычайно важными для устройства нашего общества и нашей экономики».

Кроме того, в этот день администрация действующего главы США выступила с поздравлениями в адрес женщин от имени пресс-секретаря. В обращении отмечалось, что Международный женский день дает в очередной раз возможность обсудить прогресс, который происходит благодаря женщинам во всем мире.

Последнее обращение к представительницам прекрасного пола на сайте администрации президента США датировано 8 марта 2016 года, то есть от имени уже бывшего главы страны Барка Обамы. До этого также и Джордж Буш — младший публиковал подобные обращения.