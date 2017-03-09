Вашингтон, 9 марта, 2017, 04:45 — ИА Регнум. По факту публикации сайтом WikiLeaks документов ЦРУ США о методах слежки за людьми возбуждено федеральное уголовное расследование. Об этом в среду, 8 марта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько американских чиновников.

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Цель расследование — обнаружить, каким образом документы Центрального разведывательного управления попали в распоряжение WikiLeaks. Важно выяснить, кто конкретно предоставил соответствующую информацию: сотрудник ведомства или подрядчик.

По сведениям телеканала, расследование ведет ЦРУ совместно с ФБР. В ходе этого дела также планируется определить, есть ли в распоряжении WikiLeaks еще какие-либо подобные неопубликованные документы.

Дело в том, что ранее портал WikiLeaks сообщал на основании утечек из американской разведки, что ЦРУ разработало специальные вредоносные программы, с помощью которых можно осуществлять слежку за людьми через их мобильные телефоны. Также разработаны технологии, которые могут получить доступ к смартфонам по всему мире.

Позднее также стало известно, что разведка США и правоохранители ещё в конце прошлого года знали о том, что в системе безопасности ЦРУ был взлом, который привёл к утечкам информации на сайт WikiLeaks.

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