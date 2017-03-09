Вашингтон, 9 марта, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил экс-губернатору штата Юта Джону Хантсману стать американским послом в России. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на два источника в администрации действующего главы государства.

Джон Хантсман

Сообщается, что Трамп в начале этой недели обратился с соответствующим предложением к Хантсману. По словам источников в администрации Белого дома, экс-губернатор Юты принял предложение. Документы на назначение его послом готовятся, пишет издание.

Сам Хантсман, в свою очередь, отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Еще в начале марта ИА REGNUM писало, что власти США рассматривают Джона Хантсмана в качестве кандидата на пост американского посла в Москве. Однако тогда отмечалось, что по этому вопросу еще ведутся консультации.

Позднее стало известно, что близкие родственники экс-губернатора американского штата Юта на протяжении многих лет ведут бизнес в России. Как писала газета Salt Lake City Tribune, семья Хантсмана ведет деловые связи с РФ со времен распада СССР.

Кроме того, Хантсман во время предвыборной кампании выступал с резкой критикой Трампа. Он сам участвовал в президентской гонке, однако проиграл выборы внутри партии, после чего поддержал Митта Ромни.