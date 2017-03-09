Вашингтон, 9 марта, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Диалог между США и КНДР по вопросу ядерной программы Пхеньяна возможен, однако ответственность за принятие решений лежит на правительстве Северной Кореи. Об этом в среду, 8 марта, сообщает Reuters со ссылкой на заявление госдепартамента США.

Turaneli.tv Госдеп США

Северной Корее необходимо прекратить провокационные действия, связанные с запусками баллистических ракет, для того, чтобы начать диалог с Соединенными Штатами по вопросу ядерной программы КНДР.

Кроме того, по словам пресс-секретаря госдепа Марка Тонера, предложение Китая о сворачивании ежегодных совместных учений Южной Кореи и США в обмен на сворачивание ядерных и ракетных программ Пхеньяна не является «жизнеспособной сделкой».

«То, что мы делаем, с точки зрения нашего военного сотрудничества с Южной Кореей, никоим образом не сопоставимо с вопиющим пренебрежением международного права, проявленным Северной Кореей», — — заявил Тонер.

Напомним, 6 марта КНДР провела вторые за месяц испытания, запустив четыре баллистические ракеты, три из которых упали в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне Японии. Ранее баллистическая ракета средней дальности была запущена Пхеньяном 12 февраля.

Международное сообщество осудило действия КНДР. В Белом доме пообещали принять ответные меры и разместить системы ПРО на территории Южной Кореи.