Барселона, Испания, 9 марта, 2017, 00:48 — ИА Регнум. 8 марта на стадионе «Камп Ноу» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «сине-гранатовых».

Fcbarcelona.cat Победа

Сегодня «Барселона» играла по новой для себя тактике 3−3-4 с двумя вингерами. Раньше по такой тактике каталонский клуб никогда не играл.

На 3-й минуте матча универсальный форвард сборной Уругвая и «Барселоны» Луис Суарес открыл счет в матче, добив мяч головой после рикошетов от защиты «парижан» — 1:0.

В конце первого тайма в матч вернулась интрига. Французский крайний защитник Лайвен Курзава забил гол в свои ворота коленом после гениального паса пяткой Андреса Иньесты из, казалось бы, безысходной ситуации — 2:0.

На 50-й минуте матча аргентинский вингер Лионель Месси забил третий мяч «Барселоны» ударом с пенальти в правый верхний угол — 3:0.

На 62-й минуте уругвайский форвард Эдинсон Кавани отыграл 1 мяч мощнейшим ударом с лета после скидки Луиза Курзавы — 3:1.

На 88-й минует бразилец Неймар забил гол потрясающим ударом со штрафного — 4:1.

На 90-й минуте матча Неймар снова забил, но на этот раз с пенальти — 5:1.

На 90+5-й минуте испанский опорный полузащитник Серхи Роберто вывел «Барселону» вперед по сумме двух встреч, замкнув навес Неймара — 6:1.

Статистика матча («Барселона» / «ПСЖ»)

Удары 20/8

Удары в створ 9/3

Фолы 16/25

Владение 71%/29%

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар, Рафинья.

«ПСЖ»: Трапп, Силва, Маркиньос, Менье, Курзава, Верратти, Моура, Матуиди, Дракслер, Рабио, Кавани.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Предупреждения: Матуиди — 5, Дракслер — 14, Пике — 23, Бускетс — 36, Кавани — 43.

Голы: Суарес 3 — 1:0, Курзава (авг) 40 — 2:0, Месси (пен) 50 — 3:0, Кавани 62 — 3:1, Неймар 88 — 4:1, Неймар 90 — 5:1, Роберто 90+5 — 6:1.