Вашингтон, 8 марта, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Система противоракетных комплексов THAAD, которая в ближайшее время будет развернута на территории Южной Кореи, не направлена против Китая. Об этом, как передает РИА Новости, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли по итогам закрытых консультаций СБ ООН по ситуации на Корейском полуострове после очередных ракетных испытаний КНДР.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

«Нашим друзьям в Китае мы ясно дали понять, что это ни в коей мере не направлено в сторону Китая, это четко для Северной Кореи, — заявила Хейли. — (…) Это мы ясно сообщили Китаю, и они понимают, что мы нуждаемся в них».

Напомним, власти Китая считают, что размещение американской ПРО в Южной Корее не только угрожает интересам национальной и оборонной безопасности страны, но никоим образом не способствует поиску мирного решения кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2017 г. Северная Корея осуществила сразу 4 запуска баллистических ракет, 3 из них упали в море в исключительной экономической зоне Японии. 7 марта стало известно о начале развертывания США системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

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