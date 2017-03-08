Вашингтон, 8 марта, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Российская Федерация развернула крылатые ракеты наземного базирования, чем нарушила Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом, как передает ВВС, заявил зампред Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Пол Сельва, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

«Эта система представляет риск для большинства наших объектов в Европе, — сказал представитель Пентагона. — Мы считаем, что русские преднамеренно развернули ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО».

При этом генерал США Сельва не стал уточнять, несут ли эти крылатые ракеты ядерные боеголовки.

6 марта генерал армии США в отставке Уэсли Кларк в эфире радиостанции AM 970 сообщил, что российские и китайские вооруженные силы заметно превосходят американские по темпам модернизации.

По его словам, в частности современная бронетехника РФ «вызывает беспокойство».

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