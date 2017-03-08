Вильнюс, 8 марта, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Член Сейма Наглис Путейкис сегодня, 8 марта, обратился к министру культуры Лиане Руоките-Джонсон, сообщая, что накануне, 7 марта, вновь сползла часть склона горы Гедиминаса, на этот раз с другой, южной стороны, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма. Ширина оползня — около 40 метров, рядом формируются новые оползни.

Alfredas Pliadys Башня Замка на горе Гедиминаса

«Поскольку общество, несмотря на мое прежнее обращение, до сих пор недостаточно информировано о состоянии горы Гедиминаса, выполненных работах, судьбе найденных останков повстанцев 1863 года, найденных во время археологических раскопок, проведенных втайне от общества, и планах их перезахоронения, я прошу как можно скорее в Министерстве культуры организовать публичное, открытое для общества рассмотрение этого вопроса», — пишет политик в своё обращении.

Он попросил доверить курирование этого вопроса вице-министру Реналдасу Аугустинавичюсу, ответственному за культурное наследие.

«Он вместо того, чтобы решать важнейшие вопросы сохранения наследия, такие как разрушение горы Гедиминаса, почему-то свою энергию и время тратит на торговый центр Rimi в Тракай: помогает владельцу этого центра Дарюсу Недзинскусу организовывать встречи, на которых оказывается давление на служащих Тракайского исторического национального парка, подвластному Министерству культуры, которые пытаются защитить культурный ландшафт», — пишется в обращении Путейкиса к министру культуры Руоките-Джонсон.

Замковая гора, на которой расположена Башня Гедиминаса, ставшая визитной карточкой Литвы, разрушается уже второй год. Ученые не смогли остановить новые оползни, которые обезобразили северный склон горы. Новые оползни сформировались и с другой стороны Замковой горы.