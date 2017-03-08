Вильнюс, 8 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Сейме Литвы сегодня, 8 марта, прошла организуемая членом фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы (консерваторы) Жигимантаса Павилёниса конференция «Сохранение гражданства — правовые и политические вызовы», во время которой была рассмотрена проблематика двойного гражданства, необходимость предпринять действия в связи с новыми вызовами, с которыми сталкиваются граждане Литвы, проживающие в эмиграции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vladdie Litvinov Паника

Организатор дискуссии Павилёнис утверждал, что особо срочных решений требует положение граждан Литвы в Соединенном Королевстве после решения страны покинуть ЕС.

«Мы должны срочно принять решения из-за Brexit, из-за положения наших граждан в Соединенном Королевстве. Уже сейчас работодатели просят лучших работников привести в порядок документы, в которых указан статус резидента, а это первый шаг, который ведет к отказу от литовского гражданства. В этом случае мы должны подчеркнуть, что вопрос гражданства становится угрозой для национальной безопасности. Почему? Ничего не делая, мы подталкиваем людей к отказу от гражданства родной страны, а это приводит к возмущению людей. Именно злые люди — самая легкая мишень для кремлевской пропаганды, поэтому в своем роде мы сами создаем себе врагов», — говорит Павилёнис.

«К ним подходит Кремль со своими продуктами, «Россотрудничеством», газетками, танцами, фестивалями и создает для нас пятую колону, и мы, по сути, позволяем это своими руками. Вскоре у нас будет пятая колона с британскими паспортами», — добавил политик.

Участвовавший в дискуссии экс-премьер и один из лидеров консерваторов Андрюс Кубилюс подчеркнул, что видит в вопросе предоставления двойного гражданства логическую проблему.

«Конституционный суд в своей доктрине поясняет, что отдельные случаи, когда гражданам предоставляется двойное гражданство, означают арифметически небольшое число людей. Но многие из тех, кто обращается за двойным гражданством — эмигранты или те, кто сбежал от советского режима, и их точно немало. Именно поэтому мы не можем говорить, что предоставить двойное гражданство нельзя, потому что таких людей очень много. Такая логическая проблема создает странную ситуацию, которую я бы назвал арифметической дискриминацией, когда мы предоставили гражданство эмигрировавшим до 1990 года, а уже после 1990 года — нет. Реальная жизнь такова, что случаев двойного гражданства очень много», — комментировал Кубилюс.

Депутаты от фракции консерваторов Арвидас Янушаускас и Стасис Шедбарас утверждали, что чуть ли не единственный путь изменить статьи Конституционного суда — это референдум.

Политики утверждали, что нужно подготовить новый закон, нужно отразить проблемы эмигрировавших людей и, в конце концов, узаконить двойное гражданство путем референдума.

Но в этом вопросе им оппонировал Кубилюс, говоря, что стоит «вежливо» обратиться в Конституционный суд, чтобы там была пересмотрена доктрина.

«Референдум может не оправдаться из-за довольного жесткого регулирования и возможного отрицательного результата. Поскольку это была бы последняя мера, с помощью которой можно было бы изменить ситуацию, ее нужно оценивать очень ответственно. Если результат положительный — прекрасно, но если отрицательный — все равно придется идти по тому пути. Поэтому в первую очередь важно принять благоприятный закон, и тогда просить Конституционный суд пересмотреть доктрину исключительного случая», — комментировал Кубилюс.

В Литве самое строгое законодательство о гражданстве в ЕС. Гражданство иностранцам или сохранение литовского при получении гражданства иной страны, рассматривает лично президент в каждом конкретном случае.

С 1991 года из Литвы эмигрировало более миллиона человек. Большинство эмигрантов обосновалось в Великобритании.