Брянск, 8 марта, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Регионы Российской Федерации должны выполнить задачи по повышению зарплат медицинским работникам. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«У нас в 2018 г. уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%, — сказал глава государства. — Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей».

Президент РФ напомнил, что в настоящее время зарплата медицинских работников составляет 180% от средних доходов по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2016 г. вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что зарплата медицинских работников в Российской Федерации (РФ) с 1 января 2018 года будет составлять 200% от средней по стране.

«С 1 января 2018 г. заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200% от средней по стране», — сказала она.

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