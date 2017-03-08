Брянск, 8 марта, 2017, 17:38 — ИА Регнум. К 2018 году зарплаты врачей в России должны составлять не менее 200% от средней по региону. Об этом президент Владимир Путин на встрече с врачами в открывшемся перинатальном центре в Брянске. Зарплата младшего медицинского персонала должна сравняться со средней по региону.

Evgeny Деньги

«В 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — 100%. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», — цитирует президента ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Путин посетил Брянск с рабочим визитом 8 марта. Он осмотрел открывшийся 7 марта перинатальный центр, а также встретился с роженицами и сотрудниками больницы. На встрече с врачами Владимир Путин отметил, что перинатальный центр не только повлияет на рождаемость в регионе, но и сможет повысить общий уровень развития сферы здравоохранения.

«Они так же, как высокотехнологичные медицинские центры различных профилей (у нас и по травмам есть, и по кардиологии, по нейрохирургии, сосудистые центры) сразу же в регионе поднимают общий уровень здравоохранения, потому что всё остальное начинает подтягиваться к этому уровню», — сказал президент.

Строительство центра в Брянске началось в 2014 году. Его стоимость составила 2,2 млрд рублей. В центре есть возможность оказания высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществлять амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и новорожденным детям. Благодаря современному оборудованию врачи смогут выхаживать детей с экстремальным весом тела (от 500 граммов).