Вильнюс, 8 марта, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 8 марта, одобрило законопроект, в котором предлагается изменить условия оплаты работы ученых и повысить их зарплату, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы.

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«Мы должны гарантировать развитие инноваций в стране, поэтому необходимо повышать привлекательность профессии ученого, привлекать таланты. Это можно сделать путем повышения финансирования научного сектора и сектора научных исследований, которое сейчас недостаточное и неэффективное, и когда зарплаты преподавателей и научных исследователей одни из самых низких в ЕС», — говорит премьер Саулюс Сквернялис.

По мнению литовских министров, коэффициент должностного оклада должен соответствовать должности, а добавки и доплаты должны устанавливаться для конкретного работника. Также коэффициенты должностного оклада ученых стажеров, научных работников и исследователей были бы идентичными. Предлагается, чтобы не только эти лица, но и руководители учреждений, их заместители, научные секретари получали почасовую оплату за педагогическую работу.

Кроме того, предлагается, чтобы конкретные коэффициенты должностного оклада работников института, выделяемые добавки и доплаты устанавливались на основании утвержденных критериев с учетом сложности выполняемых задач или исследований, специфики реализуемых проектов и заказов.

Правительство одобряет повышение нижнего предела зарплаты научных работников и исследователей на 50% (от 468,6 до 703,4 евро), старших научных работников — на 27% (553,8 от 703,4 евро), научных секретарей — на 8% (от 653,2 до 703,4 евро).

Подсчитывается, что для осуществления этой цели в этом году понадобится 3,1 млн евро из средств госбюджета. Это законопроект еще должен одобрить Сейм Литвы.

В конце прошлого, 2016 года, в Вильнюсе прошла акция протеста учёных, которые жаловались на зарплату, сопоставимую с довольствием уборщика.