Брянск, 8 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с врачами нового перинатального центра, который открылся в Брянске. Глава государства поздравил женщин с 8 марта, а также с открытием нового центра, который должен улучшить не только ситуацию с рождаемостью в регионе, но и уровень развития системы здравоохранения.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«Уверен, что вам самим здесь работать интересно. Для любого специалиста в любой отрасли, когда человек начинает работать на современном перспективном уровне, это всегда дает второе дыхание в профессии. Тем более в вашей профессии, она такая благородная и такая востребованная для нашей страны. Вы знаете про проблемы демографии. Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. И никто не ожидал, и никто даже не верил, что все наши программы поддержки демографии так сработают», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что в 2016 году в стране немного снизились показатели рождаемости.

«Но тренд все равно позитивный», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент поблагодарил вице-премьера Ольгу Голодец за то, что она «дралась» за деньги на перинатальные центры.

Врачи в ответ на поздравление поблагодарили Владимира Путина за открытие «шикарный» перинатальный центр.

«Здесь созданы прекрасные условия как для женщин, так и для сотрудников», — сказала одна из сотрудниц центра.

При этом врачи также намекнули на необходимость решения квартирного вопроса для медиков, передает портал «Брянская улица». Владимир Путин ответил, что это ответственность региональной власти, однако обещал подумать над тем, как можно помочь.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Путин прибыл в Брянск 8 марта для того, чтобы осмотреть открывшийся перинатальный центр, рассчитанный на 130 коек. Центр строился с 2014 года. На него было потрачено 2,2 млрд рублей.