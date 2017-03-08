Ташкент, 8 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Узбекистан и Турция подписали пакет документов в ходе визита правительственной узбекской делегации во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов, сообщает агентство МИД Узбекистана «Жахон».

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«В ходе переговоров стороны определили приоритетные направления развития экономического сотрудничества, потенциал которого на сегодня не использован в полной мере», говорится в сообщении.

В частности, узбекская сторона указала на потенциал свободных экономических зонах республики, на участие Турции в развитии туристической инфраструктуры в Узбекистане, транспорта и другое.

«Узбекская делегация проинформировала о предпринимаемых в республике кардинальных мерах по дальнейшей модернизации экономики, улучшению делового климата, инфраструктуры, приоритетных направлениях инвестиционного сотрудничества с перспективными иностранными партнерами», сообщает агентство.

В рамках визита делегацию Узбекистана принял президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым. Руководители Турции высоко оценили развитие отношений с Узбекистаном и его растущий потенциал в торгово-экономической сфере, сообщает агентство.

В ноябре 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Самарканде, где обсудили разработку «дорожной карты» по развитию сотрудничества двух стран.