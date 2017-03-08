Мехико, 8 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В Мексике бедность имеет женское лицо. Особенно в сельской местности страны, где 12 миллионов крестьян живут в невыносимых условиях, зачастую в полной нищете. И основные тяготы труда и быта ложатся на женщин-селянок.

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С резким осуждением такого положения выступили лидеры, возглавляющие организации, которые входят в т.н. Аутентичный фронт села. Они требуют соблюдения прав женщин, соблюдение гендерного равенства, сообщает Prensa Latina.

Сегодня десять тысяч мексиканок вышли с протестами, требую справедливости, равенства. Кроме этого, они намерены просить федеральное правительство Мексики подписать с США двустороннее соглашение о защите пяти с половиной миллионов мексиканцев, которые мигрировали в США.

Напомним, что в докладе, опубликованном летом 2016 года Amnesty International, приводятся истории ста женщин, арестованных мексиканской полицией или военными, в основном, во время правления нынешнего президента Энрике Пенья Ньето. Из этих 100 женщин 97 заявили, что во время допросов были подвергнуты насилию. Многих из них пытали, чтобы они «признались» в том, что входили в наркокартель или банду, занимающуюся похищением людей.