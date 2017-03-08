Таллин, 8 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Основными негативными тенденциями на алкогольном рынке Эстонии ближайших лет станут как снижение числа финских алкотуристов и количество купленной им эстонской алкогольной продукции, так увеличение числа эстонцев, закупающих алкоголь в соседней Латвии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 8 марта, сообщили в Торгово-промышленной палате Эстонии KODA со ссылкой на итоги исследования на тему приграничной торговли, проведенного Эстонским институтом конъюнктуры по заказу KODA.

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Выяснилось, что в 2016 году семь процентов взрослого населения Эстонии целенаправленно посетили Латвию с целью покупки алкогольной продукции, 16 процентов населения купили в Латвии алкоголь, находясь там проездом. Наблюдается тенденция неуклонного роста приобретения по другую сторону границы также топлива, пищевых, строительных и прочих товаров.

По словам руководителя Института конъюнктуры Марье Йозинг, в прежние годы между акцизами Эстонии и Латвии не наблюдалось большой разницы. Существенные отличия в акцизных налогах на алкоголь в Эстонии и Латвии начали возникать с 2015 года, когда в Эстонии алкогольный акциз повысился на 15 процентов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди покупавших в Латвии в 2016 году алкоголь 49 процентов сделали это один раз, 33 процента — 2−3 раза. Больше всего ездили в Латвию с целью покупки алкоголя жители Южной Эстонии (38 процентов населения этого региона). В 2016 году в Латвии на одного эстонского покупателя было приобретено пива в среднем 50 литров, сидра — 13 литров, водки — 10 литров, напитков long drink — 7 литров, вина — 6 литров и других крепких алкогольных напитков — 5 литров. Из тех людей, которые ездил в Латвию специально с целью покупки алкоголя, 39 процентов за одну поездку потратили на покупку алкогольных напитков более 100 евро.

По оценке Института конъюнктуры, в 2016 году, благодаря купленному жителями Эстонии алкоголю в бюджет Латвии поступило примерно 8,5 миллионов евро или 3,4 процента поступлений от алкогольного акциза Эстонии.

Кроме того, в минувшем году в Латвии кроме алкоголя часто покупали также и иные товары. Приобретались в основном продукты питания, которые в 2016 году привез 51 процент из тех людей, которые покупали в Латвии алкоголь. Моторное топливо купили 24 процента людей, покупавших в Латвии алкоголь, табачные изделия — 18, строительные товары — 17 и прочие товары (одежду, обувь, бытовую технику и пр.) — 8 процентов.

Тенденция к росту эстонских алкотуристов в Латвии сохранится и в будущем: в 2017 году в Латвию для приобретения алкоголя намеревается отправиться 21 процент взрослого населения Эстонии. Из числа людей, в 2016 году ездивших в Латвию специально за алкоголем, непременно совершить поездку с целью приобретения алкоголя планируют 64 процента. Из числа отправившихся в поездку в Латвию или побывавших там проездом в минувшем году людей в этом году обязательно отправиться за алкоголем планируют 23 процента.

Директор Института конъюнктуры Эстонии Йозинг также сообщила, что подобное исследование ситуации с приграничной торговлей проведено в Финляндии. Отмечается, что что уже в ближайшие годы Эстонию ждет заметное снижение финских туристов, целенаправленно приезжающих в Эстонию для закупки алкоголя.

В частности, в Финляндии планируется сокращение ограничений, установленных законом об алкогольной продукции, легализовано производство содержащих алкоголь напитков в домашних условиях, расширена сеть государственных алкомагазинов и увеличено время их работы. На основании результатов финских исследований выяснилось, что если упомянутые изменения будут реализованы, то количество приобретенного финнами в Эстонии алкоголя сократится на 27 процентов.

Действующий в Эстонии акциз на алкоголь в несколько раз превышает установленные директивой Европейского союза минимальные ставки, при этом запланировано его дальнейшее повышение. На сегодняшний день акциз на слабый алкоголь (пиво, сидр) в Эстонии составляет в среднем 21 евроцент за литр продукции, что в 4 раза выше, чем минимальные ставки в ЕС. В стоимости крепкого алкоголя 37,5% приходятся на акцизы, а в пересчете на литр водки, рома или джина это на 1,5 евро выше, чем в соседних Латвии и Литве.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, осенью 2016 года Налогово-таможенный департамент Эстонии сообщил, что намерен установить на всех точках пересечения границы с Латвией видеокамеры, считывающие номера автомобилей. Такими мерами налоговые службы намерены положить конец активной и массовой закупке алкоголя жителями в соседней стране. Департамент также подготовил изменения законодательства, ужесточающие контроль за такими лицами. По прогнозам производителей алкогольной продукции, из-за высоких акцизов рынок в 2016 году потерял порядка 20% клиентов. Все больше не только эстонцев, но и традиционных «алкотуристов Эстонии» финнов отправляются в соседнюю Латвию за покупкой горячительной продукции. По итогам 2016 года Латвия впервые за 17 лет больше экспортировала товаров, чем импортировала.