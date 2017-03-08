Осло, 8 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Правительство Эрны Сульберг не предложит нефтедобывающим компаниям каких-либо налоговых послаблений, чтобы стимулировать увеличение добычи, сообщает Bloomberg.

Jarvin Норвежская нефтяная платформа в Северном море

«У нас нет инициатив по этому вопросу», — заявил в комментарии изданию министр нефти и энергетики Норвегии Тьере Совикнес. — Мой опыт показывает, что рынок в данный момент пытается стабилизироваться прежде всего. Этот трехлетний период был очень сложным».

Как поясняет издание, заявление о том, что меры господдержки в правительстве консерваторов не рассматриваются, звучит впервые: в 2013 году, когда новый кабинет был сформирован, нефтедобывающему бизнесу пообещали подумать над преференциями. Политики, в числе которых премьер Эрна Сульберг и министр финансов Сив Йенсен, допускали, что для гармонизации базовых условий работы нефтегазовой промышленности страны, налоговой системы в том числе, правительство может предложить ряд поправок.

«Мы не считаем, что их необходимо вводить прямо сейчас», — пояснил министр нефти и энергетики. По его словам, не исключено, что подобные инициативы появятся в будущем, но не раньше парламентских выборов, назначенных на сентябрь этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Статистического управления Норвегии, в 2017 году инвестиции в нефтегазовой сектор королевства составят 147 млрд норвежских крон (16,3 млрд евро). При этом ранее считалось, что антирекорд последних 20 лет пришелся на 2015 год: тогда в отрасль инвестировали 150 млрд норвежских крон (16,6 млрд евро). По сравнению с 2014 годом падение составило 16%. Отметим, по оценкам Норвежского нефтяного директората, объём инвестиций в «нефтянку» будет снижаться вплоть до 2019 года.