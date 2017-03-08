Вашингтон, 8 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Белый дом США опроверг информацию американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы взаимодействовал с посолом Российской Федерации в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Обь этом сегодня, 8 марта, пишет издание The Huffington Post.

NASA / Joel Kowsky Сергей Кисляк

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Трамп якобы «взаимодействовал» с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По утверждению издания, было это 27 апреля 2016 года, то есть ещё до начала активной фазы президентской кампании в США.

Однако первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сарар Сандрес заявила, что сведения о «взаимодействии» Трампа с Кисляком являются недостоверными.

«Я считаю, что он (Трамп, прим. ред.) — тот человек, который должен нести ответственность. И у него не было никакого взаимодействия. Мне кажется, что это то, на чём нужно сосредоточиться», — сказала Сандерс.

Посол России в США Сергей Кисляк стал своеобразной «черной меткой» для всех американских политиков. Дело в том, что ещё в период президентской гонки в США демократы раскрутили истерию по поводу того, что Россия якобы вмешивается в американские выборы. При этом не было предоставлено никаких доказательств этим обвинениям.

После победы Трампа демократы не успокоились и начали обвинять в связях с Россией уже самого президента и членов его команды. Первой жертвой этой политической войны стал советник президента по Национальной безопасности генерал Майкл Флинн. Ему пришлось уйти отставку из-за двух разговорах с посолом России в США Сергеем Кисляком.

Затем подобные обвинения демократы предъявили генеральному прокурору США (он же министр юстиции) Джеффу Сешнсу.