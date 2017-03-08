Вашингтон, 8 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что известный интернет-портал WikiLeaks связан с Российской Федерацией. И хотя у Маккейна конечно же нет этому доказательств, но это все равно так, потому что не может быть иначе. Слова Маккейна передает сегодня, 8 марта, Washington Examiner.

ВО Свобода Джон Маккейн

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией», — сказал Маккейн. Он пояснил, что у него нет доказательств этого, но антироссийская истерия во властных кругах США достигла того предела, когда уже никому не надо ничего доказывать все и так понятно — во всем виновата Россия.

Журналисты спросили Маккейна, имеет ли Россия отношение к публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, используемых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Публикация на эту тему появилась на WikiLeaks накануне, 7 марта.

Маккейн решил ответить «остроумно»: «Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты». Таким образом он иронизирует по поводу слов президента США Дональда Трампа о том, что иногда кибератаки организуют анонимные толстые парни, сидящие на своих диванах дома.

Далее сенатор Маккейн подчеркнул, что нужно сделать ещё очень много в области усиления кибербезопасности, так как, если хакеры смогли взломать ЦРУ, то они могут проникнуть к кому угодно. Он выразил сильное беспокойство тем, что хакеры смогли добраться до самых секретных документов ЦРУ.

Напомним, накануне WikiLeaks начала публикации огромного массива секретных документов ЦРУ. В первый пакет документов, который назван Year Zero, включены 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния, США). В ближайшее время WikiLeaks обещает новые публикации на эту тему.

В опубликованных накануне документах речь идет о целом арсенале вредоносных программ и десятках случаев их применения в таких продуктах, как смартфоны Apple и Google, ОС Windows и даже телевизоры Samsung. При этом WikiLeaks отмечает, что эти вредоносные программы ЦРУ довольно быстро попадали в руки других хакеров и распространялись по всему миру.