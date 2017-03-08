Пекин, 8 марта, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Северную Корею прекратить ракетные и ядерные испытания, передает Reuters.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

В свою очередь, США и Южной Корее глава МИД КНР рекомендует прекратить совместные военные учения на полуострове и в море — об этом Ван И заявил в ходе ежегодной пресс-конференции во Всекитайском собрании народных представителей.

Напомним, 6 марта Северная Корея произвела четыре запуска баллистических ракет. При этом три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии.

На ракетные испытания КНДР последовал ответ со стороны Южной Кореи и США — на следующий день после запуска баллистической ракеты на Корейском полуострове началось развертывание системы противоракетной обороны THAAD.

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