Хьюстон, США, 8 марта, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что Россия заслуживает автоматического предоставления ей членства в нефтяном картеле. Таким образом он прокомментировал слова министра топлива и энергетики России Александра Новака об отсутствии у Москвы планов по вступлению в ОПЕК, передаёт телеканал «Россия 24».

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи — в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК», — сказал Мухаммед Баркиндо на сессии энергетической конференции CERAWeek в Техасе.

«Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», — отметил генсек организации, добавив, что российский министр при этом «улыбнулся характерной для него улыбкой».

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее Александр Новак, выступая на CERAWeek, заявил, что Россия не рассматривает вопрос о вступлении в Организацию стран-экспортёров нефти.

Вместе с тем он подчеркнул, что с точки зрения развития новых технологий добычи нефти есть насущная необходимость взаимодействия со всеми странами-экспортёрами.