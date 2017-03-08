Москва, 8 марта, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил всех женщин страны с Международным женским днем и пожелал им «здоровья, успехов, радости и счастья».

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии», — приводит обращение президента телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что в заботах о детях и внуках у женщин «не бывает выходных», но они не позволяют себе поблажек и всё успевают. «Мы часто думаем: как это у вас всё получается? Но главное — мы любим и ценим вас», — подчеркнул Владимир Путин.

«Недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи», — отметил президент и процитировал поэта Серебряного века Константина Бальмонта, который, по его мнению, очень образно и точно сказал о женщине :

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

«В женщине мы ищем и всегда находим всё: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и её продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей, мужской, поддержке. Мы будем помнить об этом, и не только сегодня. Будем делать всё, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались», — сказал глава государства.