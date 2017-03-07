Вашингтон, 8 марта, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, каким образом сотрудники спецслужб получают доступ к переписке пользователей мессенджеров. Статью с разъяснениями он опубликовал в своём Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

По словам Дурова, хакерам не требуется осуществлять непосредственно взлом приложений, так как для доступа к личной информации пользователей могут быть использованы уязвимости операционных систем устройств.

«Представьте себе крепость на склоне горы. Эта крепость является безопасным приложением-мессенджером, а устройство и его операционная система — это и есть гора. Ваша крепость может быть сильна, но если гора под ней — действующий вулкан, ваши инженеры мало что смогут предпринять», — отметил Дуров.

Он пояснил, что, взломав устройство, хакеры могут получить доступ, например, к клавиатуре, при помощи которой вводятся сообщения.

«Ни одно приложение не сможет запретить вашей клавиатуре знать, какие клавиши вы нажимаете. Ни одно приложение не сможет скрыть то, что система отображает на вашем экране. И всё это — не проблема приложения», — подчеркнул Дуров.

Основатель Telegram призвал основных разработчиков операционных систем и устройств, таких как Apple, Google или Samsung, начать устранять свои уязвимости.

Напомним, 7 марта портал WikiLeaks опубликовал около 9 тысяч секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети американского Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии. Из документов следует, что спецслужбы имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники, в том числе для получения информации из защищённых мессенджеров.

В ближайшее время WikiLeaks обещает новые документы на эту тему.