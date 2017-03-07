Алеппо, Сирия, 8 марта, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Сирийская армия 7 марта освободила от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посёлок Эль-Хафса к востоку от Алеппо, передаёт агентство Reuters.

reibai Цитадель Алеппо

Как сообщили в «Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека», под контроль правительственных сил перешла расположенная в этом населённом пункте водонапорная станция, которая обеспечивает водой Алеппо.

Основной источник воды для города был отрезан на протяжении почти двух месяцев, и жителям Алеппо приходилось покупать воду.

Источник на месте событий сообщил РИА Новости, что сирийским военным удалось взять в осаду Эль-Хафса. Окружив террористов, они предприняли решающее наступление, оставшиеся боевики бежали в южном направлении.

Сообщается, что армия Сирии продолжает продвигаться в сторону водохранилища Асад и в настоящее время находится на расстоянии около полутора километров от него.