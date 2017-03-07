Мосул, Ирак, 8 марта, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Отряд армии Ирака из числа служащих федеральной полиции попал в засаду «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе освобождения западного Мосула, передает Associated Press.

The U.S. Army ВС Ирака

По сообщению очевидцев, ловушка была организована в правительственном комплексе провинции Ниневии, о взятии которого армия Ирака отчиталась сегодня утром. Через несколько часов после штурма здания, который прошел практически бескровно, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали стягивать силы к административному комплексу и к полудню атаковали силы федеральной полиции.

«Когда мы продвинулись вперед, сопротивления не было. Но как только мы вошли, они проснулись», — сообщил журналистам Хамза Дауд, которому удалось вывезти двоих раненых сослуживцев из-под огня.

По словам Дауда, несколько сотен военнослужащих в настоящий момент находятся в окружении и под жестоким обстрелом.

«Мы там застряли, нам ничего не удалось… я едва сбежал, — говорит Дауд. — Снайперы дважды обстреляли мою машину, но я даже не прикасался к тормозам».

В настоящий момент на освобождение заблокированных террористами военных брошены дополнительные силы армии Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 марта силы безопасности Ирака сообщили об освобождении от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главного правительственного здания в западном Мосуле. Представитель министерства внутренних дел Ирака подполковник Абдель Амир аль-Мухаммадави назвал взятие здания «важным символическим моментом».

Напомним, операция по освобождению Мосула от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стартовала 17 октября 2016 года. В январе 2017 года армии Ирака при поддержке ВВС США удалось выбить террористов из восточной части города. Западный Мосул пока контролируется исламистами.