Москва, 8 марта, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Министр энергетики Турции Берат Альбайрак 10 марта прибудет в Москву для встречи с российским коллегой Александром Новаком. Об этом турецкий министр сообщил журналистам в кулуарах международной нефтегазовой конференции CERAWeek в Техасе.

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

Как отметил Альбайрак, на переговорах будет обсуждаться реализация проекта газопровода «Турецкий поток».

Министры энергетики двух стран уже провели неформальные переговоры на полях конференции. Как сообщил ранее Александр Новак, помимо проекта «Турецкий поток» стороны обсудили также сооружение первой в Турции атомнойэлектростанции «Аккую».

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта в Москве состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух рассмотрят «весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей».

Также президенты обменяются мнениями по актуальным аспектам региональной проблематики, в числе которых — перспективы дальнейшего взаимодействия Москвы и Анкары в борьбе с международным терроризмом и урегулировании кризиса в Сирии.