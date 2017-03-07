Москва, 7 марта, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Введенная в 2008 году система оплаты труда в бюджетной сфере (НСОТ) привела к тому, что во многих организациях стимулирующие и премии переходят в основном в зарплаты администрации и близких к ней лиц. Для прекращения негативных процессов в бюджетной сфере: закрытия больниц и фельдшерских пунктов, школ, вузов, — необходимо отменить НСОТ и установить модернизированную Единую тарифную сетку. Петиция с таким предложением находится на голосовании на сайте Российской общественной инициативы.

Jurgeek.ru Единая тарифная сетка

Как указывает автор инициативы, по системе НСОТ выделенные бюджетному учреждению деньги тратятся внутри него самого, при этом все сэкономленные средства бюджетного учреждения руководитель выплачивает сотрудникам в виде стимулирующих надбавок и премий.

Деньги, уходящие таким образом на надбавки и премии высокопоставленным сотрудникам, выплачиваются абсолютно законным образом, несмотря на то, что это противоречит 22 статье Трудового кодекса РФ, поскольку позволяет работникам одной должности за ставку платить зарплату с разницей в десятки раз.

«НСОТ априорно ставит работника и работодателя в состояние бизнес-партнеров с противоположными интересами: чем меньше работодатель заплатит работникам, тем больше сможет выплатить себе и «своим» сотрудникам», — говорится в тексте петиции.

В подавляющем большинстве бюджетных организаций наблюдается ситуация, когда часть работников вынуждают уволиться, на оставшихся возлагают их обязанности, при этом зарплаты либо остаются прежними, либо повышаются незначительно. Тем самым существующая система оплаты труда в бюджетной сфере провоцирует волны сокращений и «оптимизации», указывает автор инициативы.

Примеры неадекватных премий руководящему звену бюджетных организаций хорошо известны: это полумиллионная зарплата главбуха одной из центральных больниц в Симферополе, зарплата директора музыкальной школы в Cочи — 217 тысяч рублей, премия главы Почты России в 95,4 млн. рублей. Рост надбавок сочетается с сокращением работающего персонала: по данным Росстата, в одном только 2015 году в России уволились 50 тысяч санитарок и нянь, 16 тысяч медсестер и фельдшеров.

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В целях прекращения негативных процессов в бюджетной сфере автор петиции предлагает назначить выборы с целью обновления руководящего состава бюджетных организаций и заменить НСОТ модернизированной Единой тарифной сеткой, согласно которой реальная зарплата руководителей, включая все их денежные поощрения, должна превышать зарплату квалифицированного работника в данной отрасли не более чем в полтора раза.