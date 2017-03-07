Лондон, 7 марта, 2017, 23:01 — ИА Регнум. «Американские и британские морские пехотинцы войдут в состав 8-тысячной группировки НАТО, которая проведет военные учения сил альянса в Арктике в нескольких километрах от границы Норвегии с Россией, — пишет таблоид. — Известно, что Россия ведет себя очень активно в Заполярье, реанимируя старые и создавая новые базы, стало быть, не исключая возможности ведения боевых действий и в этих высоких широтах».

Gjermund Gustavsen Норвежская армия на учениях

При дальнейшем чтении текста корреспондента Чарли Бэйлиса выясняется что «несколько» — это удаление от границы на расстояние от 100 до 186 миль, но на такие мелочи не стоит обращать внимание.

«Норвегия раньше не одобряла идей проведения натовских учений на ее территории, однако из-за обострения паранойи Путина (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), считающего, что Запад может внезапно напасть на бывшее коммунистическое государство, вынуждена согласиться с необходимостью их проведения», — пишет журналист, предпочитающий не выражать своего мнения насчет того, не является ли паранойей страх норвежцев перед Россией.