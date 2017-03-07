Москва, 7 марта, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Беглый сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который скрывается в Российской Федерации, прокомментировал новую публикацию на WikiLeaks, касающуюся огромного массива секретных документов ЦРУ США. Свой комментарий Сноуден опубликовал на себя в Twitter сегодня, 7 марта.

Coentor WikiLeaks, настенные граффити

Сноуден сообщил, что в настоящее время занят изучение опубликованных на WikiLeaks документов. По его мнению, на первый взгляд эти документы выглядят аутентичными.

«Я все ещё изучаю опубликованные документы. Они выглядят подлинными», — написал Сноуден. Он пояснил, что в тексте фигурируют названия программ и офисов, которые мог знать только доверенный инсайдер ЦРУ.

Напомним, ранее сегодня, на портале WikiLeaks была выложена первая партия секретных документов ЦРУ. В первый пакет документов, который назван Year Zero, включены 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния, США). В ближайшее время WikiLeaks обещает новые публикации на эту тему.