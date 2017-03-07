Вашингтон, 7 марта, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Китайская компания ZTE согласилась выплатить Соединенным Штатам $892 млн за нарушение режима американских санкций в отношении Ирана, 7 марта сообщает Associated Press.

Commons.wikimedia.org Логотип компании ZTE

Корпорация нарушила «нормы экспортного контроля, которые запрещают передачу технологий стратегического характера в руки враждебных режимов — таких, как Иран», заявил генеральный прокурор Джефф Сешнс.

Сешнс добавил, что компания «солгала федеральным следователям и даже обманула своих адвокатов и органы внутренней проверки касательно своих незаконных действий».

Согласно официальным документам, компания ZTE приобретала оборудование, запрещенное для экспорта в Иран, и направляла его в Тегеран на протяжении шести лет.

Официальные представители США подчеркнули, что представители китайской компании знали, что нарушают санкции, введенные США в отношении Ирана. Компания ZTE признала свою вину.

Напомним, США ввели новые санкции против Ирана после недавнего испытания баллистических ракет. В обновленный черный список попали еще 13 граждан и 12 иранских юридических лиц, которых Вашингтон подозревает в поддержке терроризма. МИД Ирана пообещал ввести встречные санкции в отношении США.