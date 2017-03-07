Ржев, Тверская область, 7 марта, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Следственный комитет России по Тверской области начал доследственную проверку из-за обнаружения в городе Ржеве Тверской области тонны черной икры, которая должна была оказаться на полках элитных московских супермаркетов. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба СК РФ.

Andrew Kuznetsov Опасно для жизни

Напомним, скандал разгорелся накануне, 6 марта. В производственном комплексе во Ржеве, который был переоборудован из свинарников, расфасовывали низкокачественную черную икру из Китайской Народной Республики и отправляли её в дорогие московские супермаркеты, где она продавалась под маркой «Золото Каспия».

При этом в московских супермаркетах баночка такой икры могла стоить до 45 тысяч рублей. В Китае она продается по 1200 рублей за килограмм.

На производственных площадях, переоборудованных из свинарника, царила антисанитария. Производственный процесс и санитарные нормы не соблюдались. Китайскую икру просто расфасовывали в баночки под видом торговой марки «Золото Каспия», и далее она поступала на продажу в элитные магазины Москвы.

Оперативники изъяли около тонны контрафактной черной икры. На месте была проведена экспертиза, которая показала, что продукция не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасна для жизни и здоровья человека

В итоге Ржевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тверской области начал доследственную проверку по данному факту. Изъяты дополнительные образцы для проведения экспертизы. У Роспотребнадзора запрошены материалы по ранее проведенной проверке.