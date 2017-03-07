Нью-Дели, 7 марта, 2017, 21:32 — ИА Регнум. В Пакистане проживает больше мигрантов из Индии, чем в США, 7 марта сообщает The Economic Times.

Mxshanii Флаги Индии и Пакистана

Данные были предоставлены американским исследовательским центром Pew Research Centre.

Около половины всех мигрантов из Индии проживают в трех странах мира. Примерно 3 млн 500 тыс. индийцев живут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). ОАЭ являются приоритетной страной для миграции в сравнении с остальными странами мира.

«За последние два десятилетия миллионы индийцев переселились туда (ОАЭ — прим.), чтобы найти работу…» — говорится в докладе Pew Research Centre.

В Пакистане проживают 2 млн уроженцев Индии, а в США — чуть меньше 2 млн.

Напомним, Индия является основным источником международной миграции. Согласно данным Pew Research Centre, каждый двадцатый мигрант родился в Индии.

В то же время, несмотря на статистические данные американского исследовательского центра, в Индии зафиксирован один из самых низких показателей эмиграции в мире.