Бухарест, 7 марта, 2017, 21:08 — ИА Регнум. «Двухскоростная Европа не является позитивным развитием событий», — заявил 7 марта президент Румынии Клаус Йоханнис после консультаций с представителями депутатского корпуса страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я обращался к этой теме, еще когда только стал президентом Румынии, и сказал, что двухскоростная или многоскоростная Европа не является хорошим выбором, такое положение дел никому не поможет. И тут я могу пояснить. Это не значит, что мы не видим, что страны развиваются в разном ритме. Речь не об этом. Многоскоростная Европа не имеет отношения к фактическому положению дел, но, на мой взгляд, крайне опасно принять решение о том, что такого положения дел мы хотим и в будущем. Мы, по крайней мере румыны, хотим стать частью ядра, и я думаю, что это самый здравый подход», — сказал президент Румынии.

Клаус Йоханнис также отметил, что каждый «бежит со своей скоростью», но цель состоит в том, чтобы построить «солидарный, сильный и единый [Евро]союз».

Румынский президент также прокомментировал недавнюю презентацию президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером «Белой книги», в которой тот рассуждает о будущем ЕС. По мнению Йоханниса, публикация Юнкера — начало дискуссии, а не ее конец.

«Без сомнения, мы проведем консультации и общественные дискуссии. Полагаю, что многие неверно поняли, о чем идет речь. То, что президент Юнкер выпустил «Белую книгу», — это начало дискуссии, а не конец. Не сегодня, не в этот в четверг или в пятницу будет решаться будущее Евросоюза. Даже сам автор выразил надежду, что примерно до 2019 года, когда избирается будущий парламент, следующая Еврокомиссия, мы получим результат, указывающий на то, каким должно быть направление развития. Мы стоим в начале дискуссии, и я ожидаю, что каждый, у кого есть обоснованное мнение, выскажет его, я собираюсь провести много консультаций, диалогов и так далее», — подвел итог Йоханнис.

Напомним, в Румынии, как и в других странах Восточной Европы, развернулась бурная полемика насчет французско-немецкого плана «Европы различных скоростей». Экс-президент Румынии Траян Бэсеску призвал перестать «ныть» о том, что Румынию превращают во второсортную страну, и дистанцироваться от «гордых и претенциозных антиевропейцев Вышеградской группы», резко критикующих планы Берлина и Парижа.

По мнению Бэсеску, чтобы не стать второсортной страной, Румынии достаточно присоединиться к зоне евро в 2019 году. «В конце концов, не Германия, Франция, Италия и Нидерланды должны сказать нам, что мы за страна, первой или второй категории, но мы сами примем решение, переходить нам на евро или нет», — отметил политик.