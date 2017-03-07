Париж, 7 марта, 2017, 21:02 — ИА Регнум. В пригороде Парижа задержали около 50 молодых людей, которые предположительно участвовали в беспорядках, сообщает 7 марта Associated Press.

ErrorTribune Французские полицейские

Представители прокуратуры заявили, что следователи устанавливают причастность каждого задержанного к беспорядкам. Обвинения должны быть предъявлены в течение 24 часов.

Молодые люди забросали камнями полицейские машины, также использовали дымовые шашки.

Правоохранительные органы не сообщили информации о предположительном мотиве правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля офицеру французской полиции предъявлено обвинение в изнасиловании 22-летнего мужчины, мигранта из Африки по имени Тео.

Потерпевший был госпитализирован после того, как сотрудник правоохранительных органов совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера с применением спецсредства — полицейской дубинки.

Действия сотрудника правоохранительных органов вызвали протесты в пригородах Парижа.