Бухарест, 7 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. «Румыния обязана присоединиться к зоне евро в 2019 году, если не хочет стать второсортной страной», — заявил экс-президент Румынии, лидер партии «Народное движение» Траян Бэсеску, комментируя французско-немецкий план «Европы различных скоростей» и развернувшуюся дискуссию на эту тему, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«На всех телевизионных каналах, в каждой газете и по всем радиостанциям куча некомпетентных политруков возмущенно кричат, будто «подлецы» пытаются построить двухскоростную Европу. Они «плачут» за судьбу румынского народа, маленькой страны, которая будет маргинализована. Более того, они требуют срочной солидарности с гордыми и претенциозными антиевропейцами Вышеградской группы», — отметил Бэсеску.

«Но никто из них не сказал ни слова о том, что мы должны сделать, чтобы не стать второсортной страной, — продолжил экс-президент. — А тут многое можно сказать, но я ограничусь главным критерием. Если мы не хотим оказаться страной-сателлитом, второсортной страной, то мы обязаны войти в еврозону в 2019 году. Принадлежность к еврозоне является основным критерием для разделения на категории».

Политик отметил, что нынешние критерии для вступления в еврозону должны быть использованы «в срочном порядке», потому что они могут измениться, и сделать это впоследствии будет уже труднее. Все остальные громкие сетования по теме, по словам Бэсеску, — это «жалкая демагогия и бессмыслица».

«В конце концов, не Германия, Франция, Италия и Нидерланды должны сказать нам, что мы за страна, первой или второй категории, но мы сами примем решение, переходить нам на евро или нет. Большой вопрос, хотим ли мы быть честными с самими собой и с Европейским союзом. Лозунги типа «не допустим дискриминацию внутри Европейского союза» или «не допустим Европу с двумя категориями стран» подходят лишь для внутреннего потребления. Никого это не остановит», — подвел итог Бэсеску.