Вашингтон, 7 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Интернет-портал WikiLeaks начал публиковать документы, принадлежащие Центральному разведывательному управлению США. Сегодня, 7 марта, опубликован первый пакет документов ЦРУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Администрация WikiLeaks сообщает, что публикации документов ЦРУ, обозначенные как проект Vault 7, станут крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства.

В первый пакет документов, который назван Year Zero, включены 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния, США).

Эксперты WikiLeaks отмечают, что обнародованные документы ЦРУ указывают на то, что у этой американской спецслужбы есть своя «хакерская» программа. К примеру, один из опубликованных документов представляет собой инструкцию для хакеров, направленную во Франкфурт-на-Майне (Германия) в американское консульство.

WikiLeaks считает, что в консульстве США во Франкфурте-на-Майне находится один из «хакерских» центров ЦРУ. Согласно этой инструкции, на вопрос о целях пребывания в консульстве хакеры должны были отвечать, что они занимаются технической консультацией. При этом хакерам выдавали дипломатические паспорта, а американский Госдепартамент обеспечивал им прикрытие.

Также в опубликованных сегодня документах речь идет о целом арсенале вредоносных программ и десятках случаев их применения в таких продуктах, как смартфоны Apple и Google, ОС Windows и даже телевизоры Samsung. При этом WikiLeaks отмечает, что эти вредоносные программы ЦРУ довольно быстро попадали в руки других хакеров и распространялись по всему миру.