Приштина, Сербия, 7 марта, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Президент Косово Хашим Тачи призвал парламент автономного сербского края принять законопроект, предусматривающий формирование регулярной армии, 7 марта сообщает Associated Press.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

Тачи представил законопроект, в котором говорится, что «превращение сил безопасности Косово в армию является нормальным шагом суверенного и независимого государства».

Президент выразил сожаление по поводу того, что этническое сербское меньшинство выступило против данного законопроекта.

«Сербия никогда не согласится с формированием армии Косово», — заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Напомним, автономный Ссербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года.

На данный момент регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.