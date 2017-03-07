Варшава, 7 марта, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич в очередной раз заявил о наличии доказательств вины России в авиакатастрофе под Смоленском, в которой погибло почти всё руководство польского государства, сообщает Rzeczpospolita.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антони Мачеревич

Мачеревич заявил, что прошлые власти Польши ошибочно обвиняли в катастрофе пилотов рухнувшего президентского самолёта.

«Работа комиссии, продолжающаяся до настоящего времени, неопровержимо свидетельствует о российской ответственности за смоленскую катастрофу и об ответственности Дональда Туска за передачу следствия по этому делу россиянам», — заявил Мачеревич.

При этом он обещал вскоре обнародовать «точное и полное объяснение механизмов, которые привели к катастрофе».

Кроме технических причин катастрофы будут указаны упущения в ходе ее расследования, которые, по мнению Мачеревича, однозначно указывают на то, что все это является делом рук России.

Интересно, что при этом Мачеревич обвинил своих предшественников в руководстве Минобороны Польши в нанесении вреда польским национальным интересам. По его мнению, они «закрывали глаза на коррупцию в армии, снизили численность польской армии в то время, когда угроза с востока возрастала, обвиняли польских пилотов в смоленской трагедии, хотя должны были знать, что вину за это несут россияне».

Напомним, самолёт президента Польши разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Находившиеся на борту 88 пассажиров и восемь членов экипажа при этом погибли.

В ходе расследования Варшава признала, что причиной катастрофы стало нарушение экипажем самолета указаний диспетчера. Нынешнее руководство Польши пытается повторно расследовать авиакатастрофу под Смоленском, используя этот вопрос во внутриполитической борьбе.