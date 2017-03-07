Москва, 7 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Михаил Ходорковский не станет переизбираться на пост председателя общественной организации «Открытая Россия». Об этом сегодня, 7 марта, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева.

thierry ehrmann Ходорковский (рисунок)

Валеев напомнил, что Ходорковский ещё в ноябре 2016 года заявил, что будет председателем «Открытой России» ещё максимум полгода. После этого он намеревается выйти из совета движения и покинуть пост председателя.

При этом Валеев отметил, что Ходорковский останется основателем «Открытой России» и будет обладать достаточно существенными полномочиями. «То есть он все равно может влиять на работу движения без каких-то проблем для себя», — пояснил исполнительный директор движения.

По словам Валеева, в апреле этого года в «Открытой России» пройдут перевыборы руководящего органа. Всем кандидатам на пост председателя движения будет предложено сформировать собственную стратегию развития «Открытой России» из шести пунктов, включая фандрайзинг (процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов для реализации каких-либо проектов), рассказал Валеев.

4 марта Федеральный совет «Открытой России» уже принял сопутствующие документы о порядке и сроках выдвижения кандидатов, а также о требованиях, которым должна соответствовать стратегия развития движения.