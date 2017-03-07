Ростов-на-Дону, 7 марта, 2017, 15:26 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Команда, с которой сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев продолжит хозяйствовать, обновляется. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 7 марта, свой кабинет покинул заместитель главы администрации — начальник муниципального казначейства Андрей Максимов.

Уточняется, что чиновник оставил свой пост по собственному желанию. Заведовал казначейством города-миллионника Максимов с 1999 года.

Напомним, кадровая чистка в администрации южной столицы началась после того, как на должность сити-менеджера муниципальным парламентом был назначен Виталий Кушнарев, сменивший на этом посту Сергея Горбаня. С ноября 2016 года обновлен практически весь кадровый состав ростовской администрации.

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В конце февраля был назначен первый заместитель сити-менеджера. Им стал Александр Скрябин. Он возьмет под контроль, в том числе, сферу ЖКХ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, работой предшественника, судя по всему, никто не был доволен. Горожане писали различные петиции и обращения с просьбой об отставке градоначальника, а затем стало очевидно: Горбань не будет продолжать борьбу за сити-менеджерство.