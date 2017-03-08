Ростов-на-Дону, 8 марта, 2017, 10:26 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Праздник в казачьей станице

Международный женский день отмечают сегодня и в Ростовской области. Но есть на Дону свой неповторимый колорит — казачий. В казачьих станицах сегодня казаки чествуют жён, матерей, сестёр, дочерей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 марта. Именно женщины-казачки не только хранят домашний очаг, казачий уклад и традиции, но и остаются надежным тылом своих семей.

ИА REGNUM Казачка с ухватом

Гордость, непокорность, отвага и храбрость женщин-казачек легли в основу учебных пособий, становятся предметом научных дискуссий. В историю навсегда вписан героизм, который проявили казачки в годы лихолетья. В подтверждение этому — слова дореволюционного военного историка Василия Потто.

ИА REGNUM ...и коня на скаку остановит

«Женщина, вечная труженица в мирное время, в минуты опасности являлась у казаков полноправным бойцом, как и ее отец, муж, сын или брат», — писал он.

ИА REGNUM Казачка в Старочеркасской

И вот уже более двух столетий казаки 4 декабря отмечают День матери-казачки. Праздник был учрежден в честь победы храбрых казачек над многотысячным войском татар и турок в битве за станицу Наурскую.

ИА REGNUM Женщины-казачки талантливы во всем

Казачки — женщины сильные, волевые, умеющие постоять не только за себя, но за свою семью. Во время длительного отсутствия главы семейства, уходившего в дальний военный поход или на приграничную службу, на плечи матери-казачки ложились заботы о детях, домашнем хозяйстве.

ИА REGNUM Хранительница семейного очага

ИА REGNUM Неповторимая казачья культура

Женщины-казачки продолжает славный казачий род и сегодня, воспитывая своих сыновей и дочерей в духе православных и казачьих традиций. Именно в их руках — связь времен и поколений.

ИА REGNUM В их руках — связь поколений