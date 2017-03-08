Есть женщины в донских селеньях…
Ростов-на-Дону, 8 марта, 2017, 10:26 — ИА Регнум.
Международный женский день отмечают сегодня и в Ростовской области. Но есть на Дону свой неповторимый колорит — казачий. В казачьих станицах сегодня казаки чествуют жён, матерей, сестёр, дочерей, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 марта. Именно женщины-казачки не только хранят домашний очаг, казачий уклад и традиции, но и остаются надежным тылом своих семей.
Гордость, непокорность, отвага и храбрость женщин-казачек легли в основу учебных пособий, становятся предметом научных дискуссий. В историю навсегда вписан героизм, который проявили казачки в годы лихолетья. В подтверждение этому — слова дореволюционного военного историка Василия Потто.
«Женщина, вечная труженица в мирное время, в минуты опасности являлась у казаков полноправным бойцом, как и ее отец, муж, сын или брат», — писал он.
И вот уже более двух столетий казаки 4 декабря отмечают День матери-казачки. Праздник был учрежден в честь победы храбрых казачек над многотысячным войском татар и турок в битве за станицу Наурскую.
Казачки — женщины сильные, волевые, умеющие постоять не только за себя, но за свою семью. Во время длительного отсутствия главы семейства, уходившего в дальний военный поход или на приграничную службу, на плечи матери-казачки ложились заботы о детях, домашнем хозяйстве.
Женщины-казачки продолжает славный казачий род и сегодня, воспитывая своих сыновей и дочерей в духе православных и казачьих традиций. Именно в их руках — связь времен и поколений.